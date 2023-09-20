Субсидиарную ответственность разделили не все

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение о привлечении к субсидиарной ответственности 11 экс-руководителей и бывшей управляющей компании обанкротившегося завода «Уфалейникель». Определение первой инстанции обжаловали восемь ответчиков, жалобы семерых были удовлетворены. С двух экс-директоров, Ивана Чехланя и Михаила Гладких, апелляционный суд взыскал 1,16 млрд руб. в пользу «Уфалейникеля». Конкурсный управляющий завода намерен обжаловать решение в кассации. Эксперты считают, что добиться изменения решения будет сложно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Уфалейникель» прекратил работу в 2017 году

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ «Уфалейникель» прекратил работу в 2017 году

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В рамках дела о банкротстве ОАО «Уфалейникель» Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Челябинской области о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника 11 экс-руководителей и бывшей управляющей компании ООО «Русникель» (Москва). Но постановил взыскать с двух контролирующих должника лиц (КДЛ) — Михаила Гладких и Ивана Чехланя — в пользу банкрота убытки в размере 1,16 млрд руб. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Суд первой инстанции в мае этого года по заявлению конкурсного управляющего привлек к субсидиарной ответственности пять человек, возглавлявших «Уфалейникель» в 2012–2017 годах,— Ивана Чехланя, Михаила Гладких, Тимофея Сасыкова, Олега Цвигуна и Эдуарда Карпенко, трех бывших членов и председателя совета директоров — Александра и Артема Тимофеевых, Ольгу Березкину, а также трех экс-руководителей «Русникеля», управлявшего заводом с 2015 года,— Галину Платонову, Андрея Марченко и Людмилу Селихову. Определение размера ответственности суд отложил до окончания расчетов с кредиторами. Апелляционные жалобы направили восемь человек. Требования семерых из них были удовлетворены.

Конкурсный управляющий настаивал, что при наличии признаков неплатежеспособности по итогам 2014 года контролирующие должника лица в установленный срок — до февраля 2015 года — не подали в суд заявление о банкротстве «Уфалейникеля». Кроме того, КДЛ заключили ряд сделок, причинивших существенный вред предприятию.

Восемнадцатый апелляционный суд в своем решении отметил, что признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества возникли у должника по итогам 2016 года, соответственно, крайней датой для подачи заявления о банкротстве было 1 мая 2017 года. «Заявление АО “Рост банк” о признании ОАО “Уфалейникель” банкротом поступило в суд 24.08.2017 года, сведения о задолженности, образовавшейся в период с 1 мая по 24 августа 2017 года, включенной в реестр требований кредиторов должника, не представлено. При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали основания для привлечения к субсидиарной ответственности за неисполнение обязанности по обращению в суд с заявлением о признании ОАО банкротом»,— говорится в решении суда.

Что касается невыгодных сделок, апелляционная инстанция пришла к выводу, что с учетом масштабов деятельности завода они не могли создать условия для значительного роста диспропорции между стоимостью активов и размером обязательств должника, «поскольку основным фактором, оказавшим негативное влияние на деятельность должника, являлся кризис на рынке никеля в 2015 году, то есть внешний фактор».

Тем не менее, апелляционная инстанция посчитала необходимым взыскать 1,16 млрд руб. убытков по сделке о передаче займа $35 млн, заключенной между «Уфалейникелем» и Geometal Enterprises Limited (Кипр) 28 июля 2014 года. Через полгода стороны заключили дополнительное соглашение о конвертации займа в рубли по курсу на момент подписания договора — 35,6 руб. за доллар США. Фактически доллар при подписании допсоглашения стоил почти 69 руб. Таким образом, конвертация сделки в рубли принесла предприятию убыток в размере 1,16 млрд руб. Ответственность за сделку суд апелляционной инстанции возложил на подписавших документы Ивана Чехланя и Михаила Гладких, возглавлявших ООО «Хайметалс КДС», которое управляло «Уфалейникелем» в 2012–2015 годах.

Представитель конкурсного управляющего предприятия-банкрота Светланы Кудрявцевой сообщил «Ъ-Южный Урал», что решение апелляционного суда будет обжаловано в кассационной инстанции.

ОАО «Уфалейникель» являлся градообразующим предприятием в Верхнем Уфалее Челябинской области. Весной 2017 года завод, где трудились более 2 тыс. человек, прекратил работу. В октябре 2017 года суд признал предприятие банкротом по заявлению «Рост банка» (правопреемником в результате объединения стал банк «Траст»), после чего завод был законсервирован. Всего в реестр кредиторов включены требования на общую сумму 17,7 млрд руб. За время банкротства погашена задолженность на сумму примерно 400 млн руб. Так, в 2020 году с торгов была продана основная производственная площадка «Уфалейникеля» за 398 млн руб. Сейчас на этом участке компания «Полимет Инжиниринг» строит цинковый завод. Объект стоимостью около 22 млрд руб. планируют запустить в третьем квартале 2024 года.

Адвокат, советник практики по банкротству адвокатского бюро БВМП Дмитрий Палин считает, что добиться изменения решения апелляционного суда будет сложно. «В целом постановление апелляции достаточно объективно. Большей части ответчиков конкурсный управляющий инкриминировал лишь неподачу заявления о банкротстве должника. Однако для руководителей действующих компаний с большими оборотами, как в этом случае, такое основание субсидиарной ответственности крайне редко применяется судами. Это обоснованно, поскольку для крупных компаний кризис — явление нередкое. Что касается убытков, то здесь сложный вопрос о соотношении этого вида ответственности с субсидиарной. Критериев разграничения их в законодательстве нет. На практике обычно суды сверяют размер ущерба от действий КДЛ с размерами требований кредиторов и масштабами деятельности должника. Что и сделал апелляционный суд»,— отмечает эксперт.

Юлия Гарипова