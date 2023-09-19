В Крымске задержали подозреваемого в избиении ребенка

Ранее судимого местного жителя задержали по подозрению в применении насилия против 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 16 сентября 44-летний местный житель избил 11-летнего ребенка. Сейчас проводится проверка по факту причинения телесных повреждений мальчику. После нее будет принято процессуальное решение.

Пьяный мужчина оказывал сопротивление полицейским, когда к нему приехали домой, чтобы доставить в дежурную часть. В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мировой суд арестовал его на 10 суток.

Георгий Ефименко

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