В Павловском районе будут судить экс-глав села и предприятия за служебный подлог

Экс-глава Атаманского сельского поселения и бывший исполняющий обязанности руководителя муниципального предприятия пойдут под суд за служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В октябре 2019 года на основании судебного решения администрация Атаманского сельского поселения была обязана выделить бюджетные средства для установки заборов, препятствующих проникновению посторонних на артезианские скважины, а муниципальное предприятие — их установить. Работы проведены не были, но в июле-августе 2020 года глава поселения и и. о. руководителя муниципального предприятия внесли заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных работ. В сентябре 2020 года глава предприятия представил подложный акт судебным приставам и ввел их в заблуждение. В итоге в отношении предприятия необоснованно прекратили исполнительное производство.

В отношении экс-глав поселения и руководителя предприятия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение законных интересов общества). Экс-главу предприятия также обвиняют по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Расследование дела завершено, оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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