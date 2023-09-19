ПСБ выдал первый ипотечный кредит по программе с господдержкой в новых российских регионах. Льготную ипотеку по ставке 2% клиент получил на покупку квартиры в новостройке в Мариуполе. Размер кредита составил 5 млн руб., первоначальный взнос — 16%, срок кредитования — 60 месяцев. Страховую защиту по ипотечной сделке обеспечила компания «ПСБ Страхование». «ПСБ первым из системно значимых банков России начал работать в новых субъектах, предоставив населению широкую линейку продуктов и сервисов. В дальнейших планах расширение участия в ключевых инфраструктурных и социальных проектах»,— отметил вице-президент ПСБ Давыд Коробченко.

Корпорация Toyota Motor продемонстрировала экспериментальный цех по сборке автомобилей без привычного традиционного конвейера. Его создали на заводе в префектуре Айти. На показанном видеоролике видно, как автомобили самостоятельно с помощью автопилота передвигаются по заданным траекториям между узлами сборки. Как заявили в руководстве Toyota, важно показать, как устраняются границы между разработкой и производством.

Соцсеть X (бывший Twitter) может стать платной, заявил ее владелец Илон Маск во время беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам Маска, компания будет взимать с пользователей сети «небольшую сумму ежемесячно». Он отметил, что сумма платежа будет меньше, чем стоимость платной подписки X Premium, составляющая $8 в месяц.