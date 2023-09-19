Создательницу строительной пирамиды в Ижевске задержали за хищение 130 млн рублей

В столице Удмуртии задержали 52-летнюю местную жительницу, которую подозревают в хищении средств на строительной пирамиде. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, жертвами преступления стали 127 человек, а сумма причиненного ущерба превысила 130 млн руб.

По версии следствия, женщина предлагала своим знакомым и их окружению вложить деньги в строительство домов и зданий в регионах России. При этом она обещала доход от инвестиций в 10% ежемесячно. Обманутые жители передавали ей деньги, в том числе взятые в кредит.

Однако полученные средства женщина не инвестировала, а выплачивала проценты предыдущим вкладчикам или тратила на личные нужды. Занималась мошенничеством она в период с 2021 по июль 2023 года.

Как отметили в ведомстве, число потерпевших от действий мошенницы может быть больше. Жителей, вложившихся в строительную пирамиду, просят обращаться в полицию.