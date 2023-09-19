В Адыгее ко Дню республики организуют 200 мероприятий

В Адыгее к 32-й годовщине со дня образования республики планируется провести около 200 мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В регионе пройдут концерты, конкурсы чтецов, экскурсии, флешмобы, спортивные соревнования и другие мероприятия. Самые массовые события на 3–5 октября планируются в Майкопе: концерт в Госфилармонии (4 октября), финал Кубка Госсовета-Хасе РА по любительскому футболу и конноспортивные мероприятия, вечерний концерт на площади Ленина с участием звезд российской эстрады и местных творческих коллективов и праздничный салют в конце (5 октября).

«Важно создать праздничную атмосферу, чтобы люди почувствовали это торжество во всей красе, получили положительные эмоции и хорошее настроение»,— отметил глава республики Мурат Кумпилов.

Георгий Ефименко

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