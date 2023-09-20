На Кубани некому работать

Краснодарский край за минувший год вдвое улучшил свою позицию в рейтинге регионов по рынку труда, поднявшись с 29-го на 15-е место и показав лучшую динамику среди субъектов РФ с точки зрения роста зарплат, сокращения безработицы, улучшения условий труда и других показателей. По версии краевых властей, это произошло благодаря эффективной работе служб занятости населения. Часть экспертов считает, что Кубань улучшила свои результаты за счет туристов, приехавших в край вместо Крыма, вследствие чего полуостров опустился в рейтинге. Другие полагают, что на ситуацию повлияли мигранты из других регионов, которые переехали в Краснодарский край, привезя с собой собственные бизнесы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лучшие по динамике

Краснодарский край занял 15-е место в рейтинге регионов по рынку труда по итогам 2022 года. При этом за год регион вдвое улучшил свой результат, поднявшись с 29-го места. Об этом говорится в исследовании РИА «Рейтинг».

При ранжировании регионов эксперты анализировали восемь показателей, в числе которых: уровень оплаты труда, занятость, условия труда, емкость рынка труда и пр. По итогам оценки этих показателей рассчитывался рейтинговый балл, чем выше в рейтинге оказался субъект РФ, тем более благоприятная ситуация сложилась на региональном рынке труда. В итоге исследование показало, что ситуация на рынке труда, в целом, по России улучшилась, но в региональном разрезе по-прежнему остается весьма неоднородной.

Согласно результатам исследования, лидерами рейтинга, как и годом ранее, по-прежнему являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На четвертое место поднялся Красноярский край, пятую позицию сохранил Татарстан. Кубань, преодолевшая за год 14 строчек, по итогам 2022 года продемонстрировала наибольший рост рейтингового балла.

Эксперты отметили, что в Краснодарском крае увеличилось соотношение среднемесячной зарплаты к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, снизился коэффициент напряженности на рынке труда, сократилась безработица, снизилась доля безработных, ищущих работу более трех месяцев.

Аутсайдерами рейтинга стали преимущественно северо-кавказские республики: Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия. Также в конце рейтинга находится Тува. Наибольшее снижение показали Ненецкий автономный округ, Севастополь и Республика Крым.

Почти не осталось безработных

В министерстве труда Краснодарского края считают, что ситуация на региональном рынке труда остается стабильной, благодаря принятым краевым и федеральным мерам поддержки организаций и предпринимателей. В Краснодарстате отмечают, что численность занятых в экономике Кубани в сравнении с прошлым годом выросла на 153,7 тыс. человек и сейчас превышает 2,8 млн. человек. При этом, по данным регионального УФНС, численность налогоплательщиков, оформивших самозанятость на начало августа, выросла на 152,4 тыс. человек, их общее количество составило 386,4 тыс. человек, что на 65 % больше чем на соответствующую дату в прошлого года. Также наблюдается рост числа индивидуальных предпринимателей: по итогам 2022 года их количество увеличилось на 7,8 тыс., а с начала текущего года по июль – еще на 13,4 тыс. человек. (всего на 1 августа в крае их значилась 233,1 тыс. человек).

Общая же численность безработных (по методологии Международной организации труда) по сравнению с прошлым годом в крае снизилась на 57,5% (на 61,9 тыс. человек) и сегодня она составляет 45,7 тыс. человек, а уровень общей безработицы снизился до 1,6% численности рабочей силы, что является минимальным показателем за всю историю наблюдений.

В минтруда отмечают, что сокращение количества безработных в первую очередь связано с возможностью граждан найти подходящую работу, в том числе с использованием цифровых сервисов Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

По данным ведомства, сегодня на Кубани на 13,2 тыс. граждан, ищущих работу, заявлено 82,3 тыс. вакансий, то есть 6,2 вакансии на соискателя.

На реализацию госпрограммы содействия занятости на Кубани в текущем год выделено более 1,3 млрд руб. По данным властей, при содействии центров занятости с начала 2023 года трудоустроено 31,7 тыс. человек, ко временным и оплачиваемым общественным работам была привлечена 31,6 тыс. человек, на профобучение направлено 4,2 тыс. безработных, услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности получили 1,9 тыс. граждан.

Рабочую силу вымыло из Крыма

Директор Южно-русского агентства макроэкономических исследований Алексей Кирсанов рывок на рынке труда Кубани связывает с сезонным оживлением в сфере туризма, которая обеспечивает рабочими местами многих жителей края. «На мой взгляд, ситуация очевидна. Это связано с тем, что турпоток резко увеличился: все, кто раньше ездил в Крым, поехали на Черноморское побережье Краснодарского края. И не более того. Количество туристов увеличилось, сезонно увеличилось и количество занятых в сферах туризма, общественного питания, транспорта, развлечений. В Крыму упало – на Кубани увеличилось. Никакого чуда не произошло», - отмечает эксперт.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин согласен с тем, что уменьшение турпотока в Крым повлияло на переток туристов Краснодарского края и увеличило загрузку предприятий отрасли гостеприимства, что в свою очередь повлияло и на занятость в регионе, но он затруднился оценить степень этого влияния.

«С одной стороны, ключевые отрасли на Кубани – это строительство, промышленность, сельское хозяйство. Туризм, я думаю, не настолько влияет на эту статистику. С другой, регион вырос в прошлом году по туризму. Рост не такой огромный был – процентов 5-6. Но мы слышали от наших партнеров из отельного бизнеса, что происходит довольно быстрый рост заработной платы. Возможно, что некоторые предприятия в 2022 году увеличили зарплаты младшим сотрудникам (горничным, поварам) чуть ли не на 30-35%. Не исключено, что такие повышения привлекли больше людей в эту сферу, потому что я не слышал, чтобы в других сферах был такой рост», - добавил он.

В минкурортов и туризма Краснодарского края «Ъ-Кубань» смогли отчасти подтвердить данные о некотором увеличении числа занятых в санаторно-курортной и туристской отрасли, хотя это увеличение там назвали незначительным. При этом за последний год средняя зарплата в отрасли выросла на 15%, и на сегодняшний день она составляет 55 тыс. руб., что превышает среднекраевой показатель.

По данным регионального минкурортов, на постоянной основе в санаторно-курортной и туристской отрасли Краснодарского края работает порядка 50 тыс. человек, а с учетом сезонного фактора эта цифра увеличивается более чем вдвое.

По мнению минтруда Кубани, значительное влияние на рынок труда традиционно оказывает фактор сезонности: в период весенне-летнего сезона фиксируется рост предложений от агропромышленных предприятий, а также от предприятий сферы гостеприимства (санатории, гостиницы, рестораны, торговля и туристические услуги); в осенние месяцы появляется больше вакансий, связанных с уборкой и переработкой сельхозпродукции; в осенние и зимние месяцы – в сфере ЖКХ, когда нужно готовиться к зиме, а потом обеспечивать эксплуатацию зданий в холодный период.

«Вытягивает малый бизнес»

Экономист Александр Полиди объясняет скачок края в рейтинге рынка труда тем, что Кубань остается миграционно-привлекательным регионом. И сейчас, по его словам, происходит миграция в большей степени квалифицированной рабочей силы, спрос на которую в регионе высок.

«Безработица у нас беспрецедентно низкая. Но при анализе рынка труда важен не только уровень безработицы, но и наличие возможности трудоустройства. Вот здесь нас сильно вытягивает малый и средний бизнес. Этот сегмент у нас развивается, потому что люди сюда приезжают из других регионов со своими бизнесами и возможностями инвестирования в собственное дело здесь. На улучшение ситуации на рынке влияет то, что у нас достаточно успешно развиваются промышленные предприятия, и появляются новые рабочие места именно в промышленном секторе, а он, как правило, высокопроизводительный, и уровень зарплат там повыше», - поясняет экономист.

Еще одним драйвером роста господин Полиди назвал успехи региона в реализации национального проекта «Повышение производительности труда», пояснив, что рост производительности как раз и приводит к появлению высокопроизводительных рабочих мест и росту зарплат.

Также, считает он, дополнительным фактором сокращения безработицы могло стать вовлечение в производство ранее не работающих граждан вместо тех, кто отправился на СВО. «Но тут не то, что безработица меньше стала, а в том, что освободились высокооплачиваемые рабочие места, где применение себе находят свободные люди. Если речь идет об агрохолдингах, которые поддерживают достаточно высокие уровни зарплат, то, да, фактор СВО есть, но он все-таки локальный», - добавил экономист.

Жесткий рынок

Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, опираясь на данные Росстата, подсчитали, что численность работников младше 30 лет к концу 2022 года в России сократилась на 802 тыс. человек, до минимальных 14,9% относительно всех занятых. При этом с минувшего года последствия демографической ямы 1990-х начали отражаться на статистике по более старшим возрастным группам. В результате количество занятых в экономической деятельности в возрасте 30-34 лет снизилось на 524 тыс. человек. Общее количество работников до 35 лет в РФ уменьшилось на 1,3 млн, говорится в исследовании. FinExpertiza резюмирует, что численность занятых в категориях «до 30», и «до 35», а также их доли на российском рынке труда достигли минимальных значений с начала 90-х.

В PR-службе рекрутинговой компании Head Hunter Юг «Ъ-Кубань» рассказали, что текущую ситуацию на рынке труда региона в 2023 году следует характеризовать словами «рынок соискателя» и «жесткий рынок». «На сегодняшний день основное влияние на рынок оказывают одновременно пять объективных факторов: убыль населения, старение и убывание рабочей силы, дисбаланс в системе образования, эмиграция, мобилизация, уменьшение притока трудовых мигрантов», - рассказали в агентстве.

Примерно, такой же дефицит соискателей на рынке труда Кубани, только в меньших объемах, компания зафиксировала в 2021 году (3,1-3,8 резюме на одну вакансию). Тогда этот дефицит стал следствием того, что после пандемии работодатели начали резко и активно размещать вакансии, но соискатели не торопились менять работу и совершать активные действия. И тогда работодатели начали повышать зарплаты, стараясь привлечь работников.

Вместе с тем в Head Hunter Юг отметили, что со второй половины 2022 года соотношение числа вакансий и резюме в рекрутинговой системе компании находилось в идеальном коридоре (от пяти до восьми резюме на одну вакансию), то есть, рынок находился в стабильном положении. Таким образом, рывок Кубани в рейтинге 2022 года в агентстве смогли объяснить только эффектом от повышений зарплат, произведенных в конце 2021 года.

Михаил Волкодав

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