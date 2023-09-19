«Орсо групп» возведет новостройку на месте «Монетки» в Рабочем поселке

Девелопер «Орсо групп» возведет жилой дом на месте продуктового магазина «Монетка» на ул. Металлистов, 18, в Мотовилихинском районе Перми. Структуры компании недавно получили положительное заключение экспертизы на проектную документацию по строительству объекта, сообщается в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации. Положительное заключение было выдано 4 сентября.

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Согласно сервису 2ГИС, сейчас на месте будущей новостройки находится двухэтажное административное здание с работающим магазином «Монетка». Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный пояснил, что продуктовый магазин по этому адресу переедет, а к сносу здания планируется приступить в октябре. Начало строительства дома запланировано на III квартал 2023 года, завершение — на III квартал 2025-го. Дом будет 10-этажным, общей площадью 9,4 тыс. кв. м, включая жилые и нежилые помещения.

Отметим, что ранее «Орсо групп» уже ввела в эксплуатацию два дома в микрорайоне Рабочий поселок — на ул. КИМ, 61, и Инженерной, 36.