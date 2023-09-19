В Ярославле перед судом предстанет экс-бизнесмен за непогашенную задолженность

В Ярославле в суд передали уголовное дело в отношении 40-летнего бывшего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в двух эпизодах злостного уклонения от погашения задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2018 году мужчина был индивидуальным предпринимателем и заключил договоры с двумя организациями на поставку им медицинского оборудования на 16 млн руб. Но товары мужчина не доставил и деньги не вернул, а деятельность индивидуального предпринимателя прекратил.

Задолженность по договорам с него взыскали в судебном порядке, судебные приставы возбудили исполнительное производство. Мужчина продолжал уклоняться от погашения долга и в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье. Санкция ст. 177 УК РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы»,— рассказали в прокуратуре.

Алла Чижова