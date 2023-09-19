Телефонные мошенники украли у 91-летней гостьи Ростова 1,2 млн рублей

В полицию Ростову-на-Дону обратилась москвичка, которая заявила, что доверилась мошенникам и лишилась более 1,2 млн руб. По словам 91-летней потерпевшей, она приехала в донскую столицу в гости к сестре. В это время ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании сотовой связи, клиентом которой она является.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, незнакомец сообщил о необходимости проверить сим-карту пенсионерки, поскольку в телефонной компании устанавливается новая аппаратура. Далее злоумышленник передал разговор якобы коллеге, которая стала подсказывать, как настроить связь. В процессе «настройки» потерпевшую убедили в необходимости открыть ссылки, пришедшие на телефон. Когда процесс был завершен, женщину предупредили о том, что несколько дней нельзя пользоваться приложением банков.

На следующий день пожилая москвичка все же вошла через приложение в свой банк и обнаружила списания средств, которые она не проводила.

По данному факту полицией Ростова возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

Сергей Иванов