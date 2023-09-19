Выдача микрозаймов в Удмуртии выросла на 0,7% в августе

Жители Удмуртии в августе взяли больше 31 тыс. «займов до зарплаты» в размере менее 30 тыс. руб. Объем превысил показатель прошлого месяца на 0,7%, сообщает пресс-служба НБКИ. Региона оказался на 29 строчке среди 30 субъектов России, оказавшихся лидерами в данном сегменте кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отметим, что в целом по России количество микрозаймов составило 2,85 млн, что превышает показатель прошлого месяца на 0,4%. Прежде выдача «займов до зарплаты» сокращалась два месяц подряд. Лидером рейтинга стала Москва, где жители в взяли 187,4 тыс. микрозаймов, а также Краснодарский край — 108,2 тыс., Свердловская область — 99,2 тыс., Башкортостан — 98,3 тыс.