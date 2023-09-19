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Схрон оружия с 90-ых годов обнаружили полицейские у жителя Удмуртии

В Удмуртии задержали 54-летнего жителя Сарапульского района, которого подозревают в хранении оружия и боеприпасов. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в частном доме оперативники обнаружили схрон, где были пистолеты, сигнальные револьеры, автомат, охотничье ружье, а также разные патроны и 143 гр пороха.

По словам мужчины, порох, ружье и патроны у него остались со времен занятия охотой, а остальное в 90-е годы ему передал знакомый. Согласно заключению эксперта, часть изъятых патронов пригодна для выстрелов, а остальные единицы оружия — нет.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбудили уголовное дело (ч.1 ст. 222 УК РФ). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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