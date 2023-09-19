Строительство очистных сооружений на переходе «Ул. Строителей — площадь Гайдара» оценили в 643 млн рублей

КГБУ «Управление дорог и транспорта Пермского края» ищет подрядчика для строительства очистных сооружений на автомобильной дороге «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок.

Подрядчик должен построить подъезды и площадки к локальным очистным сооружениям, наружные сети и дождевую канализацию. Как указано в техническом задании, к работам требуется приступить с 25 октября 2023 года, сдать объект — к 7 декабря 2024 года.

Максимальная цена контракта определена в 643,1 млн руб. Итоги конкурса подведут 10 октября.