Суд в Петербурге ограничил свободу лжеминеру, сообщившему о бомбе в детском саду

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя Дмитрия Голубева. Мужчина был признан виновным по ч.2 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, в мае прошлого года Голубев позвонил в службу «112» и, представившись другим гражданином, сообщил оператору о якобы заложенной бомбе в здании ГБДОУ «Детский сад комбинированного вида Красносельского района» заложена бомба.

Голубев свою вину признал и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Кроме этого, мужчине предписано принудительное наблюдаться и лечиться у врача-психиатра.

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