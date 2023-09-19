Тюменские власти начнут помогать бизнесу регистрировать компании за рубежом

Власти Тюменской области начнут помогать региональным компаниям регистрировать аффилированные компании за рубежом. Об этом заявили в ходе «Дня поставщика иностранных партнеров» на Промышленно-энергетическом форуме TNF. Мера поддержки начнет действовать со следующего года. Инициативу поддержал губернатор Александр Моор.

Президент союза Торгово-промышленная палата (ТПП) Тюменской области Ольга Езикеева отметила, что уже в ноябре организация откроет представительство в Республике Узбекистан. ТПП будет помогать тюменскому бизнесу локализовать бизнес за рубежом, а также оказывать поддержку при поиске партнеров и сертификации продукции. В будущем планируется открытие представительств еще в «двух-трех» странах.

Промышленно-энергетический форум TNF ежегодно проводится в Тюмени. В этот раз мероприятие продлится четыре дня — по 21 сентября. Свои разработки представят 68 компаний, треть из которых работают в области IT. Ожидается, что форум посетит более 10 тыс. человек.

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