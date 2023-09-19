На Кубани ввод жилья в эксплуатацию снизился на 4,2%

В Краснодарском крае ввод жилья с января по август включительно снизился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как говорится на сайте Единого ресурса застройщиков, всего в крае ввели 4,7 млн кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

По этому показателю регион занимает второе место в РФ. Край опережает только Московская область, где за восемь месяцев ввели почти 8 млн кв. м жилья. При этом в регионе зафиксировано самое большое снижение — на 24,5%. Третье место заняла Москва — более 4 млн кв. м (+1%).

Наилучшую динамику объема ввода жилья показала Новосибирская область, где показатель вырос на 36,5%, более чем до 2 млн кв. м.

Татьяна Ручкина

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