В Свердловской области оборот фитнес-клубов за год увеличился на 30%

По данным агентства FitnessData, за январь-август фитнес-клубы Свердловской области увеличили оборот на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свердловская область является лидером по темпам роста среди регионов, где отсутствует эффект низкой базы предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фитнес-клуб Encore Fitness

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фитнес-клуб Encore Fitness

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как отметили в FitnessData, увеличение оборота фитнес-клубов связано, в основном, с повышением стоимости услуг. «Первопричина роста фитнеса в Екатеринбурге — замена фитнесом расходов на зарубежный отпуск и другие менее доступные развлечения. Кроме того, все больше населения имеет по несколько фитнес-объектов в зоне 15-минутной пешеходной доступности»,— рассказал «Ъ-Урал» управляющий партнер FitnessData Максим Боровиков.

По словам господина Боровикова, в средних и малых городах области также наблюдается существенный рост интереса к фитнес-клубам, что связано с дополнительным объемом бюджетных денег, получаемых работниками оборонных, машиностроительных, приборостроительных заводов.

В Екатеринбурге оборот отрасли в денежном выражении составил 5,2 млрд руб. По прогнозам аналитиков, до конца года этот показатель может увеличиться на 25-27%.

Анастасия Таначева

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