В октябре из Крыма в Адлер будет ходить дополнительный поезд

Дополнительный поезд назначен на маршрут «Симферополь — Адлер» с 3 октября. Об этом сообщила пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Первый рейс поезд №573/574 выполнит 3 октября из Симферополя, 4 октября — из Адлера. В состав включены купейные и плацкартные вагоны.

«Он будет ходить в дополнение к уже назначенному поезду №315/316. Таким образом, осенью поезда по этому маршруту будут ходить практически ежедневно»,— говорится в сообщении.

При этом состав №315/316 формируется исключительно из новых купейных вагонов, оснащенных душем.

Анастасия Донскова

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