Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии выросла на 47% за неделю

В Удмуртии в период с 11 по 17 сентября ОРВИ заболели 11,8 тыс. жителей региона. Это на 47% выше показателя прошлой недели, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом 66% случаев пришлось на жителей до 14 лет. Так, среди детей в возрасте до 2 лет показатель заболеваемости оказался на уровне 1,18 тыс. случаев, 3-6 лет — 2,27 тыс. случаев.

В Ижевске за прошлую неделю ОРВИ заболело 5,87 тыс. человек . Это составляет 50% от общего количества заболевших в регионе.