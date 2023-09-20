В Перми откроется выставка художника Зорикто Доржиева

21 сентября в Центральном выставочном зале г. Перми откроется выставка художника Зорикто Доржиева (ZORIKTO) «Новая степь». На выставке будет представлена живопись, графика, скульптура и медиа-арт. Масштабная экспозиция задумана организаторами как ретроспектива творчества художника за период с 2006 по 2019 год.

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Зорикто Бальжинимаевич Доржиев родился в 1976 г. в Улан-Удэ. Отец – заслуженный художник России, народный художник Бурятии Бальжинима Доржиев. Зорикто Доржиев окончил Бурятское республиканское училище культуры и искусства и Красноярский государственный художественный институт, стажировался в творческих мастерских Российской Академии художеств.

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В 2004 г. Зорикто Доржиев был задействован в качестве художника по костюмам в фильме Сергея Бодрова-старшего «Монгол». В 2007 г. фильм получил премию «Ника» и номинацию на «Оскар». За работу в фильме Алексея Федорченко «Небесные жены луговых мари» в 2014 г. Зорикто Доржиев был удостоен премии Гильдии кинокритиков России «Белый слон» и номинировался на премию «Ника».

Персональные выставки художника с большим успехом проходили в Русском музее (Санкт-Петербург), в Музее народов Востока и Третьяковской галерее (Москва), в Музее Виктории и Альберта (Лондон), в «Галерее искусств» Совета Европы (Страсбург, Брюссель), в Ноймюнстерском Аббатстве (Люксембург). В 2019 г. Зорикто Доржиев стал участником 58-й Венецианской биеннале – одного из самых известных форумов мирового искусства, проводимого раз в два года с участием международного жюри.

В интерпретации Зорикто современная мировая цивилизация – степь, где люди, словно кочевники, находятся в странствиях и бесконечном поиске. Человеческая история – это постоянное движение народов ради выживания, это миграции, смешение культур, обновление. Выставка «Новая степь» рассказывает о миграциях и трансформациях самых разных образов. Мир предстает калейдоскопом сюжетов и мотивов самых разных периодов истории.

Художник создает изображения, которые насыщены характерными свойствами культуры Центральной и Восточной Азии, такими как закрытость и погруженность в себя персонажей, пластическая аскетичность, декоративная разработанность поверхности. Фоном в его произведениях часто становятся необъятные просторы степи.

Зорикто Доржиев – один из самых известных современных художников России. Его работы хранятся в Государственном Русском музее, Музее искусств народов Востока, Иркутском областном художественном музее им. В. П. Сукачева, Томском областном художественном музее, Бурятском республиканском художественном музее им. Ц. С. Сампилова (Улан-Удэ), Государственном комплексе «Дворец конгрессов» (Санкт-Петербург).

Произведения Зорикто Доржиева находятся в частных коллекциях по всему миру, в том числе у Роберта Турмана, Умы Турман, Жозе Мануэля Баррозу, Дилмы Руссефф, Анны Меликян, Рубена Дишдишяна, Гарика Сукачева, Сергея Галанина, Григория Лепса, Владимира Шахрина и многих других.

Выставка «Новая степь» организована Центральным выставочным залом и Галереей «Ханхалаев» (г. Москва) в рамках цикла мероприятий, посвященных 300-летию Перми, при поддержке агропромышленного холдинга «Дороничи» и Группы компаний «Железно».

Выставка работает с 22 сентября по 29 октября 2023 г.

Место проведения: г. Пермь, Центральный выставочный зал, Комсомольский пр-т, 10.

Для посетителей доступны художественные каталоги, книги и арт-сувениры по мотивам произведений художника. Выставка участвует в программе «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение: 6+

ООО «АПХ «Дороничи»