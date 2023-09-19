На Автовской ТЭЦ завершили первый этап реконструкции

Территориальная генерирующая компания №1 (ПАО «ТГК-1», входит в Группу «Газпром энергохолдинг») завершила первый этап реконструкции Автовской ТЭЦ. Сегодня, 19 сентября, на станции запустили в работу обновленный турбоагрегат №6. Работы по модернизации оборудования завершили раньше срока на три месяца, рассказал во время пуска турбоагрегата заместитель председателя повета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стоимость реконструкции в компании не разглашают. По словам генерального директора «Газпром энергохолдинг» Дениса Федорова, «часть объема инвестиций шла через инвестиционную программу, а часть — в рамках ремонтной программы». Однако, согласно данным Центра раскрытия корпоративной информации стоимость модернизации турбоагрегата №6 составила 4,5 млрд рублей.

«На турбоагрегате проведена полная замена основного и вспомогательного оборудования, инженерных систем. Все новое оборудование изготовлено в России. Установленная электрическая мощность турбоагрегата увеличена со 100 до 123 МВт, тепловая — с 168 до 197 Гкал/ч»,— сообщили в пресс-службе «ТГК-1».

Модернизация турбоагрегата проходила в рамках реконструкции Автовской ТЭЦ. Работы начались в 2020 году. В 2021 году, на первом этапе, на станции запустили обновленный турбоагрегат №7. На второй стадии будут реконструированы открытые распределительные устройства напряжением 35 кВ и 110 кВ и построена оборотная система технического водоснабжения. На третьем — «ТГК-1» планирует «техническое перевооружение общестанционных систем» — вспомогательного оборудования и систем станции. Завершить все работы на ТЭЦ планируется в 2025 году.

В конце 2022 года совет директоров «ТГК-1» утвердил скорректированную общую стоимость реконструкции: обновление станции оценили в 15,8 млрд руб. (без НДС). Еще в начале прошлого года сумма была на 500 млн руб. меньше — 15,3 млрд рублей.

Автовская ТЭЦ ПАО «ТГК-1» введена в эксплуатацию в 1956 году. Является одним из крупнейших энергоисточников юго-запада Санкт-Петербурга. Станция обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные объекты Адмиралтейского, Московского, Кировского и Красносельского районов города. В зоне теплоснабжения станции проживает около 1,5 миллиона человек.

Надежда Ярмула

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