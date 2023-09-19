На Автовской ТЭЦ завершили первый этап реконструкции

Территориальная генерирующая компания №1 (ПАО «ТГК-1», входит в Группу «Газпром энергохолдинг») завершила первый этап реконструкции Автовской ТЭЦ. Сегодня, 19 сентября, на станции запустили в работу обновленный турбоагрегат №6. Работы по модернизации оборудования завершили раньше срока на три месяца, рассказал во время пуска турбоагрегата заместитель председателя повета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Стоимость реконструкции в компании не разглашают. По словам генерального директора «Газпром энергохолдинг» Дениса Федорова, «часть объема инвестиций шла через инвестиционную программу, а часть — в рамках ремонтной программы». Однако, согласно данным Центра раскрытия корпоративной информации стоимость модернизации турбоагрегата №6 составила 4,5 млрд рублей.
«На турбоагрегате проведена полная замена основного и вспомогательного оборудования, инженерных систем. Все новое оборудование изготовлено в России. Установленная электрическая мощность турбоагрегата увеличена со 100 до 123 МВт, тепловая — с 168 до 197 Гкал/ч»,— сообщили в пресс-службе «ТГК-1».
Модернизация турбоагрегата проходила в рамках реконструкции Автовской ТЭЦ. Работы начались в 2020 году. В 2021 году, на первом этапе, на станции запустили обновленный турбоагрегат №7. На второй стадии будут реконструированы открытые распределительные устройства напряжением 35 кВ и 110 кВ и построена оборотная система технического водоснабжения. На третьем — «ТГК-1» планирует «техническое перевооружение общестанционных систем» — вспомогательного оборудования и систем станции. Завершить все работы на ТЭЦ планируется в 2025 году.
В конце 2022 года совет директоров «ТГК-1» утвердил скорректированную общую стоимость реконструкции: обновление станции оценили в 15,8 млрд руб. (без НДС). Еще в начале прошлого года сумма была на 500 млн руб. меньше — 15,3 млрд рублей.
Автовская ТЭЦ ПАО «ТГК-1» введена в эксплуатацию в 1956 году. Является одним из крупнейших энергоисточников юго-запада Санкт-Петербурга. Станция обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные объекты Адмиралтейского, Московского, Кировского и Красносельского районов города. В зоне теплоснабжения станции проживает около 1,5 миллиона человек.