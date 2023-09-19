«Существует даже легенда о кладе»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о посетителях знаменитой гостиницы и эпизодах из ее истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Карл Булла / commons.wikimedia.org Фото: Карл Булла / commons.wikimedia.org

И снова в Питер отправляемся сегодня, на пересечение Невского проспекта и Михайловской улицы, где расположен легендарный гранд-отель «Европа».

Раньше гостиница называлась «Европейской». По части роскоши и стоимости номеров с ней могла поспорить разве что «Астория», но «Европейская» значительно старше. Ее открыли в 1875 году.

Еще в позапрошлом веке она была оборудована всеми техническими новинками — от звонков в номера до лифтов и даже специального механизма «для поднимания и опускания кушаний».

После тайного венчания и скромной свадьбы в Москве в отеле поселились Петр Чайковский с Антониной Милюковой. Предположительно, именно здесь госпожа Милюкова окончательно убедилась, что женщины совсем не интересуют композитора.

Не раз в отеле бывал и Ференц Лист: богато инкрустированный рояль, на котором он играл, до сих пор находится в зале «Лидваль».

В 1910 году на последнем этаже «Европейской» открывается первый в России панорамный ресторан «Крыша». В нем шумят балы, приемы, Григорий Распутин проводит деловые встречи, прима русского балета Анна Павлова отмечает свои триумфальные премьеры. Жизнь кипит.

Вообще, если попытаться увековечить память о выдающихся постояльцах «Европейской» мемориальной доской, пусть даже дощечкой, места на фасаде здания точно не хватит.

Петр Чайковский, Иван Тургенев, Иван Айвазовский, Анатолий Луначарский, Владимир Маяковский, Максим Горький, Всеволод Мейерхольд, Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Исаак Дунаевский, Игорь Стравинский, Константин Паустовский, Клод Дебюсси, Иоганн Штраус, шведский король Густав V, Герберт Уэллс, Бернард Шоу и многие другие…

Атмосфера места настолько располагает, что Элтон Джон, например, и Уитни Хьюстон устраивали здесь импровизированные концерты и пели прямо на сцене ресторана.

Существует даже легенда о кладе. Якобы один банкир во времена революции спрятал драгоценности под паркетом своего номера. Его наследник десятилетия спустя ночью вскрыл пол и увидел коробку, прикрученную огромной гайкой. «Нашел!»— подумал он. Неизвестно, чем и как открутил гайку, и этажом ниже, в ресторане, с диким грохотом упала люстра.