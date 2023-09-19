Жест вежливости

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, при каких обстоятельствах основатель компании Apple подарил планшет стоматологу Фрэнку Сэйре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: RR Auction Фото: RR Auction

Самый первый iPod за $29 тыс., пара кроссовок Apple за $50 тыс., черновик будущей рекламы «яблочной» компании за $175 тыс., дебютная модель iPhone почти за $200 тыс. Артефакты корпорации из Купертино все чаще появляются на аукционах. Кроме уникальности или редкости лотов, высокое значение имеет их история.

24 сентября аукционный дом RR Auction закрывает торги по iPad с автографом Стива Джобса. Этот планшет бывший глава Apple подписал и подарил стоматологу Фрэнку Сэйре. Врач провел экстренное лечение, которое потребовалось Джобсу во время его семейного отдыха на Гавайях. Принимать оплату доктор отказался, пояснив, что это общая практика для приезжих отдыхающих в экстренных случаях.

В качестве жеста вежливости Джобс предложил любую помощь, на что Сэйр и попросил iPad с автографом, который планировал выставить на так называемый немой аукцион, средства с которого уходят на благотворительность. Спустя несколько месяцев тишины врач отправил письмо в Apple c чеком на $729.

Ответ пришел от административного ассистента Джобса — Ланиты Беркхед. Среди прочего там было написано: «Стив попросил меня отправить вам iPad с автографом... поскольку это личный подарок, мы возвращаем вам чек». Доктор выставил планшет на немой аукцион и сам его выкупил. Уверяет, что победу в торгах ему почти подарили. Теперь он снова выставил устройство на продажу. Вместе с самим подписанным планшетом в комплекте идет упомянутое письмо секретаря Ланиты Беркхед от 24 августа 2010 года на фирменном бланке Apple.

Сам iPad представляет собой модель на 32 Гб с кодировкой A1337, автограф на задней стороне компьютера выполнен толстым черным фломастером. Ближайшая доступная ставка на момент написания текста превышает 14 тыс. Организаторы торгов уверяют, что это единственный известный «яблочный» планшет с автографом основателя компании. Напомню, недавно чек Apple Computer 1976 года, подписанный Стивом Возняком и Стивом Джобсом, ушел с молотка за $135 261.