Hurriyet: Абрамович приобрел особняк в Стамбуле

Турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источники написала, что Роман Абрамович переехал из Лондона в Стамбул. По их данным, он приобрел недвижимость за $18 млн. Пресс-служба бизнесмена эту информацию опровергает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Абрамович

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Роман Абрамович

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как пишет Hurriyet, особняк в стамбульском районе Уксюдар принадлежал турецкому проповеднику Аднан Октару, которого в январе 2021 года приговорили к 8658 годам лишения свободы за похищения людей, насилие и домогательства. На земельном участке площадью 96 соток располагаются два здания суммарной площадью около 2 тыс. кв. м.

По утверждениям газеты, первоначально господин Абрамович хотел купить дом на Босфоре, но у него не удалось согласовать строительство вертолетной площадки. Поэтому он приобрел участок в другом месте. Издание отмечает, что на территории ведется строительство вертолетной площадки и ремонтируется дом. Вокруг особняка были отремонтированы дороги, а по периметру участка возведен высокий забор.

Пресс-служба господина Абрамовича опровергла информацию о покупке особняка. «Это неправда»,— заявили в пресс-офисе бизнесмена ТАСС.

В марте 2022 года Роман Абрамович попал под санкции Великобритании из-за начала военной операции России на Украине. В мае 2022 года Роман Абрамович продал футбольный клуб «Челси». Также неоднократно сообщалось о его посредничестве в контактах России и Украины.