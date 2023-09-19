В Свердловской области 20 и 21 сентября местами похолодает до -2 градусов

На территории Свердловской области ожидаются заморозки. Ночная температура 20 и 21 сентября местами составит +1°…-2°, сообщили в Уральском гидрометцентре. Кроме того, с 19 по 20 сентября в отдельных районах региона ожидается высокая пожароопасность.

По данным гидрометцентра, средняя ночная температура ночью в среду, 20 сентября, составит +1°…+6°, а днем — +13°…+18°. Осадки не ожидаются, утром и ночью местами будет туман, ветер 4-9 м/с.

В четверг, 21 сентября, на территории региона ночью будет +5°…+10°, а в горах и низинах до 0°. Днем температура воздуха составит +20°…+22°. Ветер 6-11 м/с, преимущественно без осадков.

Полина Хабарова

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