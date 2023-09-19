Врачи вернули зрение почти слепой 62-летней жительнице Удмуртии

В Удмуртии врачам удалось восстановить зрение 62-летней пациентке, перенесшей сложное заболевание роговицы. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, после первого обращения в клинику в 2022 году женщине диагностировали катаракту обоих глаз и дистрофию роговицы. Пациентка практически не видела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как рассказал заведующий отделением Республиканской офтальмологической клинической больницы Удмуртии Сергей Шубников, состояние роговицы у женщины не позволяло подобрать и рассчитать параметры искусственного хрусталика. В результате этого было принято решение о трансплантации роговицы.

Отмечается, что кератопластика — сложная микрохирургическая операция, которая позволяет полностью или частично заменить пораженный участок роговицы донорским трансплантатом. При этом Удмуртия оказалась в числе немногих регионов страны, где проводятся такие вмешательства.

В сентябре врачи провели операцию по замене хрусталика на правом глазу. Состояние пациентки оценивается как хорошее, а с текущей остротой зрения женщина теоретически может водить машину. «В начале следующего года она будет прооперирована и на левый глаз, после чего ее зрение будет окончательно восстановлено»,— рассказала лечащий врач Ольга Ермолович.