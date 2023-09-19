Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Врачи вернули зрение почти слепой 62-летней жительнице Удмуртии

В Удмуртии врачам удалось восстановить зрение 62-летней пациентке, перенесшей сложное заболевание роговицы. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, после первого обращения в клинику в 2022 году женщине диагностировали катаракту обоих глаз и дистрофию роговицы. Пациентка практически не видела.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как рассказал заведующий отделением Республиканской офтальмологической клинической больницы Удмуртии Сергей Шубников, состояние роговицы у женщины не позволяло подобрать и рассчитать параметры искусственного хрусталика. В результате этого было принято решение о трансплантации роговицы.

Отмечается, что кератопластика — сложная микрохирургическая операция, которая позволяет полностью или частично заменить пораженный участок роговицы донорским трансплантатом. При этом Удмуртия оказалась в числе немногих регионов страны, где проводятся такие вмешательства.

В сентябре врачи провели операцию по замене хрусталика на правом глазу. Состояние пациентки оценивается как хорошее, а с текущей остротой зрения женщина теоретически может водить машину. «В начале следующего года она будет прооперирована и на левый глаз, после чего ее зрение будет окончательно восстановлено»,— рассказала лечащий врач Ольга Ермолович.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...