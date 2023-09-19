Суд оставил без изменения приговор депутату красноярского заксобрания Роману Гольдману

Защите депутата заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана не удалось обжаловать приговор и добиться оправдания. Депутат был приговорен к штрафу 90 тыс. руб. за небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия (ч. 1 ст. 224 УК РФ).

Как ранее установил суд, депутат оставил свой карабин под пилотским сиденьем вертолета, которое не имеет замков. «Депутат находясь на заимке на берегу реки Мана дважды предоставлял посторонним лицам свободный доступ в салон вертолета для проведения работ с его дверьми»,– сообщает прокуратура региона.

Ружье похитил 24-летний рабочий заимки. В июле прошлого года после ссоры с другим работником он выстрелил в него из украденного карабина, ранив в поясницу. Потерпевшего спрятал у себя 71-летний владелец соседней заимки. Стрелок попытался проникнуть к нему в дом, но пенсионер выстрелил из карабина «Мосина» в дверь и смертельно ранил нападавшего.

По данным прокуратуры, депутат не признал вину. Приговор вступил в законную силу.

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Оксана Павлова