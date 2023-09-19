В Копейске директора агентства недвижимости осудили за хищение 23 млн рублей

Копейский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении директора агентства недвижимости «Вектор». Она признана виновной в хищении 23 млн руб. у клиентов. Ей назначено десять колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб., сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что в 2017–2019 годах руководитель агентства оказывала риелторские услуги в Копейске и Челябинске. Не имея полномочий на продажу квартир от застройщиков, она заключала с гражданами договоры долевого участия на покупку жилья. Свои обязательства она не исполняла, полученными деньгами распоряжалась по своему усмотрению.

«От действий риелтора пострадали 27 граждан, большинство из которых являются пенсионерами и многодетными. Размер причиненного ущерба превысил 23 млн руб.»,— поясняют в прокуратуре региона.

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