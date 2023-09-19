Более 220 тысяч гостей увидели представление цирка Никулина в Сочи Парке

Гастроли одной из знаковых премьер сезона – новаторского циркового представления «Водная феерия» - завершились 17 сентября.

Фото: пресс-служба Сочи Парк

Специально для выступлений одного из старейших цирков страны в парке было установлено шапито, в котором с 1 июня по 17 сентября прошел 191 показ звездного шоу. Увлекательная история была рассказана с помощью технологических новинок в мире циркового искусства. Манеж-трансформер, 600 фонтанов, 100 тонн воды, дождь из-под купола цирка и незабываемая игра света – шоу «Водная феерия» создавалось специально для летнего сезона Сочи Парка.

Премьеру сезона оценили более 220 тысяч гостей Сочи Парка. «Водную феерию» показывали ведущие артисты цирка Юрия Никулина: серебряные призеры фестиваля во Франции и лауреаты конкурса в Будапеште Вадим и Антон Мелешины, призер международных цирковых фестивалей, жонглер Дмитрий Чернов, призер международных цирковых фестивалей в Москве, Риге и Швейцарии воздушная гимнастка Анна Чернова, знаменитый клоун Акула, Анатолий Окулов и другие звезды манежа.

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«Вместе с нашими друзьями и коллегами из легендарного Цирка Никулина мы сделали это лето ярким и насыщенным, шоу «Водная феерия» стало настоящим украшением нашего сезона. Благодарим Цирк Никулина за прекрасное сотрудничество и за те непередаваемые эмоции, которые артисты дарили нашим гостям», - говорит генеральный директор Сочи Парка Людмила Кузнецова.

С финалом выступлений цирка Никулина насыщенная осенняя программа в Сочи Парке не заканчивается: до 28 сентября можно увидеть спектакль на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств», а уже 13 октября начнется большой осенний фестиваль День Рождения Бабы Яги.

Все развлечения включены в единый билет, его можно приобрести со скидкой на sochipark.ru.

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