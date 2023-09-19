Мэр Краснодара поручил за две недели завершить подготовку к отопительному сезону

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил завершить подготовку к отопительному сезону за две недели. В городе уже заменили около 13 км внутриквартальных сетей и 5,5 км тепловых магистральных, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«За оставшиеся две недели необходимо завершить все поставленные задачи, чтобы получить паспорт готовности и плавно войти в осенне-зимний период»,— подчеркнул Евгений Наумов.

К отопительному сезону осталось подготовить 74 многоквартирных дома, 47 домов с центральным отоплением, 30 котельных и 833 км тепловых сетей. Все работы на участке теплотрассы «ТЭЦ — КМР» выполнены. Завершается реконструкция сетей «ТЭЦ — Центр города», которая обеспечит теплом 382 многоэтажки и 38 социально значимых объектов.

В микрорайоне Московском начали строить насосную станцию для повышения давления. Новая котельная на ул. Тепличной начнет работать после получения разрешения Ростехнадзора. К осенне-зимнему сезону 2024 года планируется три котельные реконструировать и четыре построить.

Георгий Ефименко

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