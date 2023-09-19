Жителя Месягутово осудили за мошенничество с бюджетными средствами

Салаватский межрайонный суд вынес приговор 45-летнему жителю села Месягутово, похитившему средства, выделенные из бюджета Башкирии в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства...» на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, в 2019 году подсудимый организовал собрание, на котором сообщил жителям двух поселений Благоварского района о намерении организовать на территории района кооператив по сбору, заготовке, хранению, переработке и продаже ягод. Сельчане передали ему свои личные данные, которые подсудимый, по сообщению УФСБ, использовал при подготовке фиктивных документов о проведении схода для организации кооператива и избрании председателем своей родственницы.

Подсудимый предоставил фальшивые чек-ордера о внесении местными жителями членских взносов в кооператив в размере 10% от суммы получаемой субсидии и предварительные договоры на закупку нового оборудования и сельхозтехники, говорится в релизе УФСБ. По результатам рассмотрения этих документов, из республиканского бюджета предпринимателю перечислили 3 млн руб., которые он присвоил.

Суд приговорил подсудимого к четырем годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также суд взыскал с него 3 млн руб. в пользу министерства сельского хозяйства республики.

Майя Иванова

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