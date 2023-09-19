Жителю Удмуртии придется откладывать зарплату 6,6 лет для покупки дома

В Удмуртии среднестатистический житель сможет приобрести собственный дом через 6,6 лет, если будет откладывать всю заработную плату. В расчете учитывается, что средний чек за дом в регионе составляет 4,2 млн руб., а оплата труда в месяц — 53,6 тыс. руб. Такие данные приводит сервис «Мир квартир» по результатам исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Отмечается, что в среднем по России срок накопления на дом составляет 6,9 года. Средняя цена при этом составляет 6,31 млн руб., а зарплата — 76,6 тыс. руб. Дольше всего на покупку дома нужно откладывать жителям Дагестана — более 20 лет. Москва оказалась на 11 строчке — 12,7 лет, Санкт-Петербург — 15,6 года. Меньше на покупку дома придется откладывать жителям Севера, Дальнего Востока и Сибири. Так, в Архангельской области приобрести коттедж за зарплату можно будет через 3,4 года, в Кемеровской области — 3,7 года, Еврейском АО — 3,9.