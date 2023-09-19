Кубань попала в антирейтинг по срокам накопления средств на покупку дома

Кубань вошла в рейтинг регионов с наиболее длительными сроками накоплений на покупку индивидуального дома. Исследование опубликовал портал недвижимости «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средняя стоимость частного жилого дома в РФ составляет 6,3 млн руб. Расчеты выполнены с учетом того, что потенциальный покупатель будет ежемесячно откладывать на покупку недвижимости данной категории 76,6 тыс. руб.

Жителям Краснодарского края потребуется 16,5 лет, чтобы приобрести в собственность жилой дом. Дольше — в Дагестане (20 лет), Чечне (19 лет), Севастополе (17,4 года) и Ингушетии (17,3 года). Жителям Крыма потребуется 16,1 года, чтобы стать собственниками индивидуального жилого дома, Адыгеи — 13,3 года. На покупку недвижимости в Москве у потенциальных покупателей уйдет 12,7 года, в Санкт-Петербурге — 15,6 года.

«Москвичам и питерцам теперь придется копить на 5 лет меньше, жителям Подмосковья — на 9 лет меньше, Краснодарского края — почти на 7 лет, Калининградской области — на 7,8 года, Севастополя — на 8 с лишним лет. Таким образом, частные дома в нашей стране стали более доступны для населения»,— отметил генеральный директор федерального портала Павел Луценко.

Быстрее всех частное жилье смогут приобрести жители Архангельской (3,4 года), Кемеровской областей (3,7 года) и Еврейской АО (3,9 года).

Средний срок накоплений по России составляет 6,9 года.

Анастасия Донскова

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