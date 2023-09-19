Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, предполагающий ликвидацию в стране микрофинансовых организаций (МФО). В пояснительной записке к законопроекту сказано, что актуальность отмены федерального закона о микрофинансовых организациях обусловлена текущим социально-экономическим положением в России, которое все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию. Доктор экономических наук, профессор, бизнес-консультант и заслуженный экономист Кубани Александр Полиди, считает, что вместо ликвидации микрофинансовых организаций, нужно решать проблему бедности в стране.



Александр Полиди

Фото: Игорь Чураков

«Уровень закредитованности населения действительно очень высокий, количество обращений по банкротствам физических лиц увеличивается. Однако проблема с закредитованностью населения вторична. Первична — бедность, корни которой лежат в зарегулированной экономике и подавленном состоянии бизнеса.

Ликвидация МФО не только не решит главную проблему, а наоборот, даже усугубит проблему бедности. Микрофинансовые организации дают возможность социально незащищенным слоям населения получить быстрые деньги.

В свое время такие организации появились как результат обеления рынка. Долгое время рынок краткосрочных займов никак не регулировался, деньги выдавались под “драконовские” проценты, а финансовые возможности заемщиков никак не учитывались. Но сегодня же этот рынок достаточно прозрачный, эти организации находятся под контролем Центробанка. К работе МФО предъявляются довольно жесткие ограничения. С 1 июля максимальная ежедневная ставка по кредиту составляет 0,8%. Полная стоимость займа не может превышать 292% годовых против 365%, которые были ранее. Помимо снижения ежедневной процентной ставки, уменьшился и предельный размер долга. Вместо 150% он теперь составляет 130% от суммы займа. Это значит, что МФО не сможет начислять штрафы, взимать пени, если граждане должны больше 130% от суммы кредита.

Не исключено, что такой закон действительно будет принят. Но от того, что в стране могут ликвидировать микрофинансовые организации, спрос на микрокредиты никуда не денется из-за низких доходов социально незащищенных граждан. А там где есть спрос, всегда найдется предложение. Данный рынок продолжит существовать, но уйдет в тень, как это уже было в 90-х годах».

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