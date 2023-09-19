Число заболевших корью в цыганской деревне Малое Туманово выросло до 117 человек

Общее число заболевших корью в нижегородской деревне Малое Туманово, где компактно проживает цыганская община, выросло до 117 человек. По данным областного управления Роспотребнадзора, 86 заболевших уже выписаны. Очаг носит локальный характер среди жителей общины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают принимать все необходимые меры для недопущения распространения заболевания. Определен круг контактных лиц, проводится иммунизация по эпидемическим показаниям. Пять противоэпидемических бригад продолжают подворные обходы населения.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце августа была зафиксирована вспышка кори в Малом Туманове. На начало сентября в очаге было выявлено 93 случая заболевания. Все заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал ребенок, который приехал в деревню из другого региона.

Андрей Репин