Расследовано дело красноярского телеведущего, обвиняемого в мошенничестве

В Красноярске суд рассмотрит дело журналиста Максима Гуревича, обвиняемого в мошенничестве при организации торжественной церемонии награждения одаренных детей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

По данным СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, телеведущий, директор субподрядной организации ООО «Современное производство» Максим Гуревич, а также его заместитель похитили 3,5 млн руб., выделенных для торжественной церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта. Из этой суммы, считает следствие, 2 млн фигуранты дела присвоили, еще 1,5 млн руб. направили на - открытие ледовой арены в Канске и награждение спортсменов.

В минспорта края фигуранты предоставили документы о расходовании субсидии на заявленные цели в полном объеме. При этом мероприятие было проведено в ограниченном формате, стоимость работ являлась завышенной, а стоимость подарков для детей занижена, сообщили в следственном управлении. В частности, отмечается, что стоимость одного подарка составляла около 200 руб. в виде коробки конфет, при этом по договору стоимость подарка составляла более 1,5 тыс. руб.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

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Оксана Павлова