Курганскому «Синтезу» исполнилось 65 лет

ПАО «Синтез» (Курган, входит в состав фармацевтической компании “Биннофарм групп”) отметило 65-летний юбилей, сообщают в пресс-службе предприятия. Предприятие было основано в сентябре 1958 года, ее первой продукцией стал биомицин – антибактериальный препарат, применяемый в ветеринарии.

Сейчас «Синтез» лидирует среди российских фармпредприятий по выпуску антибиотиков. Всего в портфеле завода 250 препаратов и 18 лекарственных форм. Он производит более 280 млн упаковок медицинских препаратов в год. Штат сотрудников насчитывает около 2 тыс. человек.

Генеральный директор «Биннофарм групп» Рустем Муратов отметил, что продукция «Синтеза» поставляется в 13 стран.