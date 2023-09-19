Около 40% жителей ПФО увеличили траты на отпуск в 2023 году

В Приволжском федеральном округе (ПФО) 40% опрошенных жителей провели отпуск летом текущего года дома. Еще 33% жителей ПФО отдохнули в минувшем сезоне на даче. Итоги опроса опубликовали ВТБ и банк «Открытие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

«17% съездили в отпуск к друзьям и родственникам. 7% побывали на курортах Краснодарского края, 10% – другом российском городе (Москва, Санкт-Петербург, Калининград), 6% в Турции, 5% на Кавказе и 4% в Крыму»,— говорится в сообщении.

Кроме того, у 16% опрошенных жителей ПФО отпуск летом текущего года превзошел ожидания. У 13% респондентов в округе он был хуже, чем они ожидали, у 53% соответствовал их представлениям. А 18% опрошенных в ПФО трудились без отпуска или предусмотрели его на другие периоды.

Также, по данным опроса, 24% жителей ПФО потратили на отпуск летом текущего года, в том числе, на проезд, проживание, питание и досуг в среднем не более 15 тыс. руб. на человека. Еще 16% израсходовали от 15 до 30 тыс. руб. и от 30 до 50 тысяч. У 11% опрошенных респондентов округа расходы были равны от 50 до ста тыс. руб. на человека. Еще 6% израсходовали 100-200 тыс. руб., по 1% – 200-300 тыс. и свыше 300 тыс. руб.

Георгий Портнов