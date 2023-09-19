В СКР запросили доклад по нарушению прав жильцов снесенного дома в селе Молдовка

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова повторно доложить о нарушении имущественных прав граждан села Молдовка. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Более 20 лет назад местные жители покупали квартиры в жилом комплексе «Чертов», который решением суда признали незаконной постройкой и снесли. Сделки купли-продажи признали недействительными, и около 100 человек потеряли свои деньги и недвижимость.

Застройщик осужден по уголовному делу. При этом мер к восстановлению нарушенных прав пострадавших до сих пор не приняли. Александр Бастрыкин уже поручал предоставить доклад по ситуации весной 2023. В СУ СК по Краснодарскому краю продолжается проверка.

Георгий Ефименко

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