Из двух подпольных нарколабораторий в Ростове ФСБ изъяла почти 200 кг наркотиков

Сотрудники УФСБ РФ по Ростовской области пресекли деятельность двух нарколабораторий в Ростове-на-Дону, где производились синтетические наркотики с целью сбыта. В ходе обысков было изъято 17 кг мефедрона и свыше 180 кг прекурсоров, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, в июле текущего года в Ростовской области был задержан ростовчанин, у которого было изъято 3 кг амфетамина и 5 тыс. таблеток МДМА. В ходе расследования УФСБ установили канал сбыта запрещенных веществ. После задержания организаторов, в донской столице обнаружили места производства наркотиков, общая масса которых составила почто 200 кг.

«На основании полученных материалов следственными органами в отношении организаторов — двоих граждан России возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов)»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Анастасия Назарова