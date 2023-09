Четверка по феминизму

Издательство «Новое литературное обозрение» выпустило русский перевод монографии Кристины Фельдман-Баррет «Женская история Битлз». Игорь Гаврилов считает, что такого взгляда на ливерпульскую четверку публике не хватало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вкус женской аудитории к «Битлз» исследовательница препарирует с научной основательностью

Фото: Edwin Reichert / AP Вкус женской аудитории к «Битлз» исследовательница препарирует с научной основательностью

Фото: Edwin Reichert / AP

Весь корпус написанной о «Битлз» литературы, вся, по сути, историография группы сливается в хор исключительно мужских голосов: таков тезис, от которого отталкивается Кристина Фельдман-Баррет, доктор философии и преподаватель австралийского Университета Гриффита. Как следствие, ее труд претендует на роль первого глубокого, по-настоящему научного исследования роли женщин в феномене группы. Это не столько «женщины в жизни The Beatles», сколько «The Beatles глазами женщин».

Что и говорить, на обилие новых взглядов битлам пожаловаться сложно. Сегодня мы имеем, собственно, взгляд один-единственный — взгляд Пола Маккартни, который неустанно раздает интервью, участвует в документальных фильмах, работает над «последней песней The Beatles», в общем, всячески дает понять, что его роль в истории группы недооценена. Вдова Джона Леннона Йоко Оно в силу возраста и состояния здоровья мало общается с внешним миром. А Ринго Старр просто играет музыку в свое удовольствие, не думая о ревизии наследия группы. Иных голосов, способных высказаться на заданную тему, словно и вовсе нет. И вот появляется книга, в которой о The Beatles говорят с точки зрения женщин, но говорят из сегодняшнего дня, перенасыщенного спорами о феминизме и новой этике.

Кристина Фельдман-Баррет старательно подчеркивает, что характеры музыкантов формировались в мире женщин, и это стоит иметь в виду, исследуя их песни. «Мужчины были незаметны,— вспоминал Джон Леннон.— Я всегда находился с женщинами. Я всегда слышал, как они рассуждают о мужчинах, о жизни. Они всегда понимали, что происходит, а мужчины никогда. Таково было мое первое феминистское образование».

Джона Леннона растила тетя Мими, а родная мать, Джулия, привила ему любовь к музыке. Ринго Старра вырастила мать-одиночка. Мать Пита Беста, первого барабанщика The Beatles, превратила подвальный этаж своего дома в кофейню «Касба кофе-клуб», на открытии которого выступила группа, которая тогда еще называлась The Quarrymen. Мо Бест проявила продюсерскую настойчивость, договорившись для The Beatles о работе в Cavern Club, и в конце концов стала настолько навязчивой, что музыкантам пришлось с Питом Бестом расстаться, чтобы не быть постоянно в долгу у его мамы.

Жены и подруги битлов и их роль в истории группы — тема бесконечных споров ее поклонников. Самые известные из них — Йоко Оно и Линда Маккартни — сами были полноценными арт-фигурами, щедро одаренными разнообразными талантами. С момента становления группы ее участники позиционировались как прогрессивно мыслящие молодые люди, однако исследовательница старается вывести их на чистую воду. В своих первых супружеских отношениях женившиеся раньше товарищей Джон Леннон и Ринго Старр руководствовались консервативными ценностями. Первая жена Леннона Синтия старалась внешне соответствовать образу любимой актрисы мужа Брижит Бардо и даже в какой-то момент исправила форму носа. В ее понимании жене следовало хранить верность мужу, проявлять терпение и грязное белье на людях не полоскать. Что же касается Старра, то одному из биографов он-де говорил: «Я не считаю, что женщине нравится равенство. Ей нравится быть под защитой и, в свою очередь, нравится заботиться о мужчине».

Отдельный акцент Кристина Фельдман-Баррет делает на персоне Астрид Кирхгерр, фотохудожницы, помолвленной с бас-гитаристом и другом Джона Леннона по Ливерпульскому художественному колледжу Стюартом Сатклиффом. Получается, что именно Кирхгерр, женщина, сформировала образ битлов, какими их полюбил весь мир. Она сделала первые профессиональные фото группы и заставила музыкантов задуматься о воздействии стиля на аудиторию. «Она стала их первой близкой подругой (и поклонницей), которая была, во-первых, иностранкой, а во-вторых, происходила из состоятельного среднего класса,— пишет Фельдман-Баррет.— Битлы были в абсолютном восторге и от самой Астрид, и от того образа жизни, который она вела: жизнь в богатом районе Гамбурга, собственное авто, классическая музыка и джаз, а не рок-н-ролл». Возможно, без Кирхгерр The Beatles остались бы просто хорошей группой, так и не став мифом.

Но добрая половина текста «Женской истории Битлз» посвящена фанаткам The Beatles. Автор книги серьезно погрузилась в социологический аспект поклонения группе, изучила влияние Beatles на самоопределение «девушек в первом ряду» в социальном, сексуальном и профессиональном плане. И обрисовала нечто значительно более сложное, чем распространенный образ визжащих битломанок из кинохроники: «Битломания была для девушек попыткой бегства из живущего по мужским законам мира взрослых: бегства через собственную моду, сленг, мероприятия и музыку».

Кристина Фельдман-Баррет. Женская история Битлз / пер. с англ. Ольга Новицкая. М.: Новое литературное обозрение, 2023