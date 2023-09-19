Зарубежные СМИ: Как растут цены на бензин в США и ЕС?

Нефть марки Brent подорожала до $95 за баррель, это максимум с ноября 2022 года. Рынок готовится к увеличению цен до $100. Котировки растут на фоне сокращения экспорта из России и Саудовской Аравии и в ожидании дефицита, а спрос подогревает восстановление экономики Китая. Такая динамика привлекает российских производителей, которые ориентируются на экспорт, что приводит к росту цен на внутреннем рынке. 92-й бензин с начала сентября подорожал на бирже на 9%, до 70,5 тыс. руб. за тонну. 95-й — более чем на 2%, до 76,5 тыс. руб. Власти не исключают введение заградительных пошлин для разрешения кризиса. А Европа столкнулась с дефицитом: производство дизеля не успевает за высоким спросом. Растут цены и на бензин. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Проблема не только в геополитике — НПЗ по всему миру просто физически не могут удовлетворить растущий спрос, пишет Bloomberg. Тяжелее всего с дизельным топливом: его уже не хватает, так как производители отдают предпочтение бензину и авиационному керосину.

Сыграла свою роль и «климатическая ловушка»: экологическое давление вынуждало компании отказываться от инвестиций в ископаемое топливо и сокращать мощности по переработке нефти. И если в пандемию это было не столь заметно, то на фоне восстановления экономики дисбаланс стал очевидным.

«Мы определенно движемся к $100 за баррель»,— цитирует Business Insider главу Chevron Майка Вирта. По его словам, это негативно повлияет на экономику, но существенного удара не нанесет: «Высокие цены были и в этом году, и весь прошлый, а рецессия, о которой все говорили, так и не наступила».

В США потребители платят в среднем на 20 центов больше, чем в прошлом году. Галлон бензина сейчас стоит примерно $3,8. Как отмечает издание OilPrice, ситуацию усугубляют перебои в работе НПЗ на западе страны. Но с окончанием технического обслуживания и переходом на более дешевый зимний бензин, цены пойдут вниз. Но пока, например, в Джорджии власти даже отменили налог на топливо.

Во Франции частным АЗС разрешили торговать топливом себе в убыток, что запрещал закон 1963 года. «Благодаря такой беспрецедентной мере мы добьемся ощутимых результатов для французов, не прибегая к новым субсидиям на топливо»,— цитирует Le Parisien премьер-министра Элизабет Борн.

Бензин во Франции дороже, чем у соседей, отмечает, в свою очередь, Le Figaro: 95-й бензин стоит почти €2, даже в Германии он на пару центов дешевле.

В Испании такие цены наблюдались в худшие моменты прошлогоднего энергетического кризиса, пишет El Mundo. Зато власти собрали почти по €1 налогов с каждого бака.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".