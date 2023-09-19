Саратовский губернатор анонсировал новые суды за освобождение берега Волги

В Саратове власти проверили законность захвата берега Волги на более чем 200 земельных участках. Об этом в своем Telegram-канала рассказал губернатор Роман Бусаргин. По словам главы региона, тему вновь подняли накануне в ходе правительственного совещания.

На данный момент больше всего нарушений чиновники нашли в крупнейших городах области — Саратове Энгельсе, Балакове и Марксе. Муниципалитеты, уверяет губернатор, работают над освобождением доступа к береговой линии.

Господин Бусаргин рассказал, что на данный момент в суды подано порядка 40 исков с требованием обеспечить общий доступ у береговой линии.

По словам губернатора работа ведется как с физическими, так и с юридическими лицами.

Никита Маркелов

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