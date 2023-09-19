Электрокары заряжают на борьбу

Евросоюз вступает в битву с китайскими автоконцернами. Так планы европейских властей начать расследование против восточных производителей электромобилей интерпретировал Bloomberg. Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен проверить, дают ли субсидии от властей Китая несправедливое преимущество концернам из Азии. По ее словам, их электромобили на 20% дешевле европейских, и цена искусственно занижена. Тему продолжит Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

До торговой войны еще очень далеко, тем более что пока восточные и европейские производители поддерживают (или делают вид) хорошие отношения, но первая битва за рынок уже началась, уверены аналитики Bloomberg.

Урсула фон дер Ляйен, объявляя о расследовании ценообразования на китайские авто, вспомнила и былые обиды: в конце двухтысячных дешевые солнечные панели из Азии наводнили рынок, обойдя компании из ЕС. И это, по ее словам, не должно повториться.

Европа планирует полностью перейти на электромобили к 2035-му. Между тем в некоторых странах китайские производители уже обходят по продажам, например, Volkswagen. Классические бренды надеются навязать борьбу за счет прежних заслуг, говорит Кристи Пладсон, корреспондент Deutsche Welle (признана в РФ иностранным агентом), которая посетила международную автомобильную выставку в Мюнхене:

«У Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen есть история и идентичность бренда, у них есть клиентская база, привыкшая покупать эти машины. Мы постоянно слышим от этих компаний: "У нас все под контролем, мы справимся с переходом на электромобили, можете нам доверять, как и всегда". Они надеются, что их узнаваемость бренда и история помогут довести до конца этот глобальный переход».

Об активной разработке Китаем электромобилей было известно еще в нулевых. Но Европа предупреждения о грядущем доминировании азиатских производителей оставила без внимания, отмечает Bloomberg.

Сказалась неповоротливость системы: быстрый переход на электромобили был бы экономически нецелесообразным для европейских фирм, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. И пока корпорации ищут деньги на новые проекты, китайские бренды продолжают экспансию, добавляет эксперт:

«Чтобы они развивались, нужно волшебным образом утилизировать старую индустрию, потому что те технологии, которые применяются в классическом автомобилестроении, неприменимы при создании электрокаров.

Можно запретить поставки китайских машин, повысить ввозные пошлины, но это не развивает внутренние рынки самой Европы. Не получается просто сформулировать программу и по ней идти, нужно вкладывать деньги.

Владельцы классических автомобильных заводов смогут инвестировать, условно говоря, полученную прибыль, но перевести капитал из одной отрасли в другую крайне тяжело. Просто нет денег, и тот маховик, который раскручен, нельзя остановить».

Основные претензии Евросоюза связаны с тем, что китайские электромобили слишком дешевы из-за субсидий, которые получают компании от государства. Хотя и рыночных факторов вполне достаточно, заметил эксперт ИЦ НТИ «Автонет» московского Политеха Юрий Урюков:

«Изрядная часть технологий и исходных компонентов для развития электромобилей находится сейчас в Китае. Касается это прежде всего производства высокомощных, высокоемких батарей.

Именно поэтому КНР может предложить более выгодные ценовые условия, особенно при поддержке государства. И европейские производители в этом плане оказываются на вторых ролях, они вынуждены подбирать рецепты развития своих линеек с учетом дефицита и комплектующих, и химических компонентов. Для них это гораздо более затратный процесс.

Поэтому ценовое преимущество, скорее всего, тоже будет на стороне моделей из Поднебесной. Думаю, это станет темой для обсуждения ограничений или как минимум сдерживания китайского автопрома при проникновении в Европу».

Между тем дело не только в ценах. Введя слишком жесткие ограничения против китайских корпораций, Евросоюз рискует получить встречный ответ, считают собеседники “Ъ FM”, и остаться таким образом без компонентов, которые нужны для производства собственных электромобилей.

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