КЗ «Ростсельмаш» запустил производство комбайнов из отечественных комплектующих

Донской комбайновый завод «Ростсельмаш» в 2023 году начал производство опытно-промышленной партии кормоуборочных комбайнов F 1500, которые будут собраны из отечественных комплектующих. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Первая партия машин уже отправлена в Удмуртию. Комбайн будет работать на животноводческих предприятиях. Образец техники может закладывать в траншею свыше 20 тыс. т кормов любых культур за сезон. Один такой комбайн способен обеспечить кормами тысячу голов крупного рогатого скота.

«Всего в этом году планируют выпустить 15 таких машин»,— отмечается в сообщении правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова