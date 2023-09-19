Проблемы в работе «Почты России» в Удмуртии возникли из-за дефицита кадров

В Удмуртии зафиксировали проблемы в работе «Почты России» из-за дефицита кадров в отделении и сортировочном центре, а также возросшего количества отправлений. Об этом рассказали в компании, пишет «КП-Ижевск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным организации, сортировочный центр работает круглосуточно, а руководство усиливает штат. В настоящее время уровень укомплектованности городских почтовых отделений операторами составляет 87,7%. В точках, где вопрос с сотрудниками стоит наиболее остро, временно изменится режим работы.

«Сейчас мы усиливаем штат и в ближайшее время доставим все отправления адресатам. Мы предпринимаем все усилия, чтобы максимально быстро вернуться к прежнему режиму работы»,— подчеркнули в компании.