«Сибагро» планирует строительство свинокомплекса в Монголии

Компания «Сибагро» планирует построить в Монголии свинокомплекс мощностью 18 тыс. тонн свинины в год, сообщает пресс-служба компании. Проект находится на стадии подготовки, завершается оформление проектной документации.

По словам директора Восточно-Сибирского свинокомплекса Юлии Шишкиной, поставку молодняка обеспечит Восточно-Сибирский свинокомплекс «Сибагро». Предполагается, что производственная площадка в Монголии может стать отправной точкой для выхода на рынки Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Холдинг «Сибагро» (штаб-квартира в Томске) объединяет более десятка производственных предприятий в восьми регионах России, специализируется на производстве свинины, колбасных изделий и деликатесов, куриного мяса и яйца.

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Оксана Павлова