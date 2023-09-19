В Сочи нетрезвый мужчина упал с обрыва в реку

В Сочи спасатели вытащили из реки мужчину, упавшего в нее с трехметрового обрыва. Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на улице Черноморской. Прибывшие на место спасатели вытащили из воды 54-летнего пострадавшего и передали его в руки медиков.

«По словам спасателей, от пострадавшего исходил сильный запах алкоголя»,— говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина получил травму головы. На его теле были обнаружены различные ссадины и ушибы.

Анастасия Донскова

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