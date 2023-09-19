В Ярославской области на 80% выполнен план по вводу жилья

В Ярославской области в период с января по август введено 682 тыс. кв.м. жилья, что составляет 80% от цели, установленной для региона Минстроем России. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

И.о. министра строительства Ярославской области Александр Гаврилов рассказал, что индивидуального жилья введено 370 тыс. кв.м., в многоквартирных домах построено 312 тыс. кв.м.

«По предварительному анализу текущего ввода жилья целевые значения жилищного строительства на территории региона до конца года мы выполним на 100%»,— сообщил господин Гаврилов.

Всего в этом году в регионе намерены ввести 857 тыс. кв.м., что на 60 тыс. кв.м. больше, чем годом ранее.

Алла Чижова