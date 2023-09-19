Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Улицы индустриального парка получили названия

Растет поток сотрудников резидентов, увеличивается автомобильный трафик, расширяется внутренняя кооперация между компаниями – резидентами ООО «ММК-Индустриальный парк». Для улучшения навигации на территории индустриального парка на зданиях были полностью обновлены адресные таблички. Названия улиц - Калибровщиков, Прокатчиков, Энергетиков, Канатчиков, Заготовительная - как дань преемственности поколений связаны с прославленными профессиями работников калибровочного завода, на освободившейся территории которого с 2016 года функционирует индустриальный парк ММК. Кстати, традиции называть улицы в честь востребованных профессий уже более 300 лет. Этот принцип наименования известен с XVI-XVII веков.

За семь лет существования ООО «ММК-Индустриальный парк» удалось достичь максимальных для Российской Федерации показателей по уровню клиентоориентированности, что соответствует стратегии развития Группы компаний ПАО «ММК». С 2016 года совокупный объем инвестиций резидентов в собственное развитие превысил 1,5 млрд руб. При этом на один рубль вложений в инфраструктуру со стороны индустриального парка приходится 3,6 руб. со стороны резидентов, что говорит о высокой степени доверия к управляющей компании и уверенности в перспективах дальнейшего роста. На сегодняшний день на территории индустриального парка ММК ведут деятельность 42 компании, создано более 1 010 рабочих мест. На площадке реализуется проект по строительству цеха стальных валков ЗАО «МЗПВ», также к концу года будут запущены проекты по производству контейнеров и подъемно-транспортного оборудования. Текущий уровень заполняемости площадки составляет 86%.

ООО «ММК-индустриальный парк» – дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Площадка индустриального парка представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 66 гектаров со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. Парк прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот.

ПАО «ММК»

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...